Наставник "Лестера" прокомментировал ничейный матч с "Брайтоном"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс высказался по поводу ничейного матча 31-го тура АПЛ с "Брайтоном" (0:0).
"Думаю, мы были не очень хороши в первом тайме. У нас были хорошие момент, но не хватило движения мячом. Во втором тайме мы были намного лучше.
Сыграли на ноль, это было хорошо для нашей физической подготовки. Мы взяли одно очною Пока у нас нет ритма, но у нас выдающийся менталитет. Хоть мы и не выиграли, но показали хороший настрой", - цитирует Роджерса BBC Sport.
После 31 тура АПЛ "Лестер" с 55 баллами занимает 3 место в турнирной таблице. "Брайтон" с 33 очками расположился на 15 позиции.
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