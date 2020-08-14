Наставник "Лейпцига" Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал ЛЧ

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Наставник "Лейпцига" Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал ЛЧ

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман признан самым молодым специалистом, которому удалось выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.

Несколько недель назад тренеру исполнилось 33 года.

Ранее "РБ Лейпциг" под руководством тренера выиграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов у "Атлетико" со счетом 2:1.

Ранее рекорд принадлежал Дидье Дешаму, который в 2004 году вместе с "Монако" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов в возрасте 35 лет и 7 месяцев.

А еще: "Лейпциг" впервые вышел в полуфинал ЛЧ. Клуб основан в 2009 году| http://soccernews.ru
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"Лейпциг" впервые вышел в полуфинал ЛЧ. Клуб основан в 2009 году

"Лейпциг" впервые вышел в полуфинал ЛЧ. Клуб основан в 2009 году

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