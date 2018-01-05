Наставник "Лилля": "Клуб работает над возвращением Эдера"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье поделился мнением о возможном досрочном возвращении нападающего Эдера Маседу, который сейчас на правах аренды выступает за "Локомотив".

"Я знаю, что нам запрещено подписывать новичков, но мы можем при желании вернуть игроков, ушедших в аренду, если клубы, за которые они выступают, тоже согласятся. Мы подыскиваем игрока в атаку, так как у нас на этой позиции только Эсекиэль Понсе, которому всего 20 лет, и он только осваивается в чемпионате Франции. Поэтому мы следим за ситуацией с Эдером. Клуб работает по этому вопросу" - приводит слова Гальтье Maxifoot.

В этом сезоне 30-летний Эдер сыграл за "Локомотив" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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