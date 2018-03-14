Наставник "Лиона": "ЦСКА может сыграть с нами иначе, чем в РФПЛ"



Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио рассуждает о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА.

"На каждого соперника важно настраиваться отдельно. Сейчас мы должны сконцентрироваться на ЦСКА. Не могу сказать, как мы будем играть завтра. Я смотрел последний матч ЦСКА в РФПЛ. В нем они применили другую тактику, чем в игре с нами. Мы должны быть готовы к этому.

"Лион" серьезно подходить к этой встрече. У нас есть шансы победить. Впрочем мы знаем, что ЦСКА успешно играет на выезде", - приводит слова Женезио официальный сайт клуба.

Матч "Лион" - ЦСКА состоится 15 марта и начнётся в 23:05 по московскому времени. В первой встрече французы победили со счетом 1:0.

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