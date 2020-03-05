Наставник "Лиона" Гарсия не знает, где пройдет ответный матч 1/8 финала ЛЧ с "Ювентусом"

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Италии отменили все спортивные мероприятие до 3 апреля, а футбольные матчи проходят без зрителей.

"Честно говоря, не знаем, когда будем играть против "Ювентуса".

Посмотрим, будем ли играть без зрителей или за пределами Италии. Мы скоро узнаем об этом", - цитирует Гарсию Football Italia.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Чемпионов запланирована на 17 марта.

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