Наставник "Лиона" прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в матче Лиги Чемпионов
Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия высказался о победном матче команды с "Манчестер Сити" (1:3) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Горд своими игроками. Мы верили в свои силы. Мы знали, что не являемся фаворитами. Но наш успех - это командный дух. Каждый работал на благо партнеров, также нам очень помогли замены.
Дембеле был огорчен тем, что не вышел в стартовом составе, но перед матчем я ему сказал, что он сыграет важную роль, когда выйдет. Как и в первых двух четвертьфиналах, все решили замены", - цитирует Гарсия RMC Sport.
Отметим, Дембеле был признан лучшим игроком этой встречи. В полуфинале Лиги Чемпионов "Лион" сыграет с "Баварией".
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