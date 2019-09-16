Наставник "Лиона" Силвиньо сказал, что Дзюба великий футболист
Наставник "Лиона" Силвиньо рассказал, что думает об игроке "Зенита" Артеме Дзюбе перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.
"Дзюба - великий футболист, он отлично играет на поле. "Зенит" сейчас на вершине своего чемпионата, мы будем играть на победу", - сказал тренер.
Матч "Лион" - "Зенит" состоится завтра, 17 сентября, на стадионе "Люмьер". Начало - в 19:55.
Сине-бело-голубые находятся в группе G вместе с "РБ Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой".
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