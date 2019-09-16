Наставник "Лиона" Силвиньо сказал, что Дзюба великий футболист

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Наставник "Лиона" Силвиньо сказал, что Дзюба великий футболист

Наставник "Лиона" Силвиньо рассказал, что думает об игроке "Зенита" Артеме Дзюбе перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

"Дзюба - великий футболист, он отлично играет на поле. "Зенит" сейчас на вершине своего чемпионата, мы будем играть на победу", - сказал тренер.

Матч "Лион" - "Зенит" состоится завтра, 17 сентября, на стадионе "Люмьер". Начало - в 19:55.

Сине-бело-голубые находятся в группе G вместе с "РБ Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 366 матчей, в которых пропустил 377 голов. Действующий контракт между 28-летним испанцем и английским клубом истекает следующим летом."

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