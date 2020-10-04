Наставник "Локомотива" Николич сообщил о травме Смолова

Наставник "Локомотива" Марко Николич рассказал о том, почему нападающий Федор Смолов пропускает матч 10-го тура РПЛ против "Химок" из-за травмы.

"К сожалению, он получил микротравму вчера, на последней тренировке перед игрой. Всю команду на поле не поставить, но я доверяю всем игрокам, которые есть в моем расположении. Сегодня в первый раз выйдет Виталий Лисакович, давайте посмотрим на него. Я уверен, что он проведет хорошую игру", - цитирует тренера "Матч Премьер".

"Локомотив" после 9 туров РПЛ занимает 6 место в турнирной таблице.

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