Наставник "Луча-Энергии": "Живем сегодняшним днем и не знаем, что будет завтра"

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Наставник "Луча-Энергии": "Живем сегодняшним днем и не знаем, что будет завтра"

Главный тренер "Луча-Энергии" Золт Хорняк подтвердил информацию о сложной финансовой ситуации в клубе.

"Я не думал, что в команде будут такие проблемы, что на тренировках будет не доставать элементарных вещей. Какая ситуация в команде сейчас? Мы живем так уже месяц – полтора. Живем сегодняшним днем и не знаем, что будет завтра. У команды есть желание работать, но не хватает, как я уже говорил, элементарных вещей. На тренировках сейчас игроки работают на 100 процентов, а как только нормализуется финансовая ситуация, и победы придут. Сейчас очень трудно сконцентрироваться на игре, ведь есть более важные проблемы. То, что происходит сейчас, для меня большой шок.

Мы стараемся на тренировках максимально заниматься с игроками, но у них в головах еще и вопросы по питанию и проживанию, которые профессиональный футболист не должен решать. Мне директор клуба Александр Голубчиков говорил, когда со мной заключали контракт, что деньги есть до декабря, вопросов по зарплатам не будет, ребята хотят в футбол играть. Из обещанного осталось только то, что "ребята хотят играть в футбол", и больше ничего.

Мы сами за 3,5-4 месяца ни рубля не получили. Бесплатно здесь работаем. Живем за счет денег, которые у нас были на счетах, но вечно это не может продолжаться, мы тоже люди. Я уверен, что новый губернатор и его люди изменят ситуацию. Так не может дальше продолжаться. Слышал, что второй год такая ситуация в клубе. Очень жаль, что это чувствуют и болельщики. Мы хотим, чтобы они получали удовольствие, приходя на игры", - приводят слова Хорняка российские СМИ.

Ранее сообщалось, что болельщики "Луча" приехали на базу клуба и накормили футболистов супом.

Не пропустите: Болельщики "Луча-Энергии" накормили игроков команды супом. | http://soccernews.ru

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