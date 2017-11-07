Наставник "Луча-Энергии": "Живем сегодняшним днем и не знаем, что будет завтра"
Главный тренер "Луча-Энергии" Золт Хорняк подтвердил информацию о сложной финансовой ситуации в клубе.
"Я не думал, что в команде будут такие проблемы, что на тренировках будет не доставать элементарных вещей. Какая ситуация в команде сейчас? Мы живем так уже месяц – полтора. Живем сегодняшним днем и не знаем, что будет завтра. У команды есть желание работать, но не хватает, как я уже говорил, элементарных вещей. На тренировках сейчас игроки работают на 100 процентов, а как только нормализуется финансовая ситуация, и победы придут. Сейчас очень трудно сконцентрироваться на игре, ведь есть более важные проблемы. То, что происходит сейчас, для меня большой шок.
Мы стараемся на тренировках максимально заниматься с игроками, но у них в головах еще и вопросы по питанию и проживанию, которые профессиональный футболист не должен решать. Мне директор клуба Александр Голубчиков говорил, когда со мной заключали контракт, что деньги есть до декабря, вопросов по зарплатам не будет, ребята хотят в футбол играть. Из обещанного осталось только то, что "ребята хотят играть в футбол", и больше ничего.
Мы сами за 3,5-4 месяца ни рубля не получили. Бесплатно здесь работаем. Живем за счет денег, которые у нас были на счетах, но вечно это не может продолжаться, мы тоже люди. Я уверен, что новый губернатор и его люди изменят ситуацию. Так не может дальше продолжаться. Слышал, что второй год такая ситуация в клубе. Очень жаль, что это чувствуют и болельщики. Мы хотим, чтобы они получали удовольствие, приходя на игры", - приводят слова Хорняка российские СМИ.
Ранее сообщалось, что болельщики "Луча" приехали на базу клуба и накормили футболистов супом.
Не пропустите: Болельщики "Луча-Энергии" накормили игроков команды супом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: анонс 18 тура
-
Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты
-
Рейтинг самых дорогих команд Европы от CIES football observatory
-
Внимание, тест! Угадай лучших игроков и команды старта сезона
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Иммобиле - первый, Кавани, Фалькао и Месси замыкают шестерку
Лента новостей
-
Касильяс анонсировал завершение карьеры
-
Маццарри в "Милане" не будет
-
"Ренн" отправил в отставку Гуркюффа
-
Хамшик: "Сборная Украины - сильный соперник"
-
Миранчук: "Футболка Месси мне не нужна"
-
Лопетеги расхвалил игру Мораты
-
Маскерано: "Уход Неймара был тяжёлым ударом, мы этого не ожидали"
-
Торрес может перейти в "Баварию"
-
Варга: "Слуцкого не уволят как минимум до конца сезона"
-
"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам
-
Турнир прогнозов: анонс 18 тура
-
Первый матч Мойеса с "Вест Хэмом" станет для него 500-м в АПЛ
-
Окслейд-Чемберлен: "Я буду бороться за место в составе "Ливерпуля"
-
Агент: "Джовинко уже не знает, как ему попасть в сборную Италии"
-
Бадель не поможет сборной Хорватии в стыковых матчах ЧМ-2018 против Греции
-
ПСЖ придется продать игроков на 80 миллионов евро, чтобы вписаться в правила ФФП
-
Бубнов: "Вернблума давно надо ставить на место"
-
Вратарь "Ромы" Алиссон: "Моим кумиром является Буффон"
-
"Халл" не делал предложения по трансферу Мусы
-
"Атлетико" может выставить Гризманна на трансфер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Анжи
|16
|16
|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12