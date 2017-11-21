Наставник "Марибора": "Доволен результатом и вообще каждым моментом игры со "Спартаком"

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Наставник "Марибора": "Доволен результатом и вообще каждым моментом игры со "Спартаком"
Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич прокомментировал гостевую ничью со "Спартаком" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. 

"Очень доволен результатом и вообще каждым моментом этой игры. У нас даже были шансы победить. Мы отлично бегали, у нас были возможности забить больше. Потому, конечно, я доволен. Стратегия в первом тайме была с расчётом на сильную игру в обороне. При этом мы знали, что можем достойно сыграть впереди, если появится возможность. Я доволен и заменами в сегодняшнем матче. Вышедший Мешанович забил решающий гол.

Мы не жалуемся по поводу своего непопадания в весеннюю часть еврокубков. Говорили раньше, что можем бороться за третье место. Нам этого сделать не удалось, но мы показали, что можем сделать это в будущем. Почему мы так удачно сыграли со "Спартаком" в нашей группе? Мы готовились индивидуально под каждую команду. Независимо от имени соперника. В первом матче со "Спартаком" хотели выиграть. Ни в коем случае не скажу, что это плохая команда. Но мы неслучайно дважды смогли отнять у них очки. Один раз нам могло повезти. Два раза - уже закономерность.

"Марибор" должен и дальше продолжать выступать в Лиге чемпионов. Это третий розыгрыш для нас. По-разному для нас складывается этот турнир, но, думаю, мы доказали, что достойны выступать в лучшем клубном турнире", - приводят слова Миланича российские СМИ.

Стоит отметить, что после этого матча "Марибор" потерял шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы.

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