Наставник "Марибора": "Мы знали силу "Ливерпуля", но сыграли плохо"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич высказался после поражения от "Ливерпуля" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "красные" сокрушили словенскую команду со счётом 7:0.

"Когда я выбираю тактику на конкретный матч, учитываю все сильные стороны противника. Мы знали силу "Ливерпуля", но сыграли плохо. Я уверен, что мы могли бы конкурировать с "Ливерпулем" даже с той же тактикой и теми же игроками. Просто мы допустили слишком много ошибок. Я думаю, что быстрый гол сильно повлиял на нас. После этого мои игроки были сами на себя не похожи. Через 20 минут мы проигрывали со счётом 3:0. Мы не смогли исправить положение" - цитирует Миланича официальный сайт УЕФА.

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