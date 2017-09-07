Наставник "Марибора" намерен победить "Спартак"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич высказался в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против московского "Спартака".

"Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем. Скажу так - в оставшееся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их. Спорить о результате предстоящей встречи я не готов. Прекрасно понимаю, что нам предстоит играть против очень хорошей команды, но могу заверить, что через неделю мы будем находиться в стопроцентной или, я бы даже сказал, более чем стопроцентной форме. Словом, у нас есть твёрдое намерение играть против "Спартака" на победу" - сказал Миланич.

Напомним, что матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября в 21:45 по московскому времени.

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