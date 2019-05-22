Наставник "Марселя" Гарсия по окончании сезона покинет клуб

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Наставник "Марселя" Гарсия по окончании сезона покинет клуб

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия по окончании сезона покинет клуб. Об этом специалист заявил на пресс-конференции перед заключительным матчем Лиги 1.

В пятницу, 24 мая, "Марсель" сыграет с "Монпелье". Этот матч для команды будет последним под руководством Гарсии. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице Лиги 1. 

"Мы плохо провели этот сезон, поэтому нам лучше расстаться. Я виноват в провале, это не катастрофа, но я не вывел "Марсель" в Лигу чемпионов. Однако я сохраню в памяти только хорошие моменты", - сказал Гарсия. 

Тренер возглавил "Марсель" в 2016 году. Под руководством француза команда провела 141 матч - 68 побед, 31 ничья, 42 поражения.

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