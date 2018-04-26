Наставник "Марселя" поделился ожиданиями от матча с "Ред Булл Зальцбург"
Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия высказался в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против "Ред Булл Зальцбург".
"Зальцбург" - очень хорошая команда, с которой мы уже играли на групповом этапе и не смогли победить в обоих матчах. Они старожилы Лиги Европы и прошли без поражений квалификацию Лиги Чемпионов, вылетев только по правилу выездного гола. Кроме того, они опережают нас в рейтинге УЕФА.
Мы знаем их, а они знают нас, но мы хотим доказать, что нынешняя версия "Марселя" сильнее той, с которой "Зальцбург" встречался осенью и зимой. Надеемся, что по сумме двух встреч мы пройдём дальше. Я сказал игрокам, чтобы они не стеснялись и продолжали забивать так же свободно, как они это делают. Кроме того, попросил их быть более дисциплинированными в определённые моменты матча. Цель у нас одна - это победа. И желательно без пропущенных голов" - приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч "Марсель" - "Ред Булл Зальцбург" состоится сегодня в 22:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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