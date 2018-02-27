Наставник "Марселя": "ПСЖ инвестировал 222 миллиона евро в лазарет"

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Наставник "Марселя": "ПСЖ инвестировал 222 миллиона евро в лазарет"Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия потроллил ПСЖ, который в летнее межсезонье потратил рекордную в истории футбола сумму на новых игроков.

"ПСЖ - это команда, созданная для победы в Лиге Чемпионов. Если они не выиграют, это будет неудачей. Они инвестировали в эту цель 400 миллионов евро, включая 222 миллиона евро в лазарет", - цитирует 54-летнего специалиста ActuFoot.

Напомним, игроки "Марселя" специально травмировали Неймара. | soccernews.ru

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