Наставник Мексики назвал лучшего футболиста сборной Бразилии

Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио накануне матча с Бразилией высказался о Филиппе Коутиньо.

"На жеребьевке я общался с Тите, и он спросил меня, кого я считаю лучшим его футболистом. Я сказал, что для меня лучше всех Коутиньо. Никто не сомневается в атакующих талантах Бразилии, у них есть Виллиан, Дуглас Коста, Неймар...

Но я считаю, что решает Коутиньо, он может сыграть где угодно в полузащите или в атаке. Мы будем внимательны к нему, он очень важен для игры бразильской сборной" - приводит слова Осорио Sport.es.

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