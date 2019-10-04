Наставник "Милана" Джампаоло сказал, что никогда не подаст в отставку

Наставник "Милана" Марко Джампаоло рассказал, что никогда не покинет клуб. Об этом сообщает Football Italia.

"Мы работаем, чтобы быть лучше. У нас всегда максимальные цели и мы сосредоточены на достижении всего возможного. Уйти означает сдаться, а мы никогда не сдаемся", - сказал Джампаоло.

Завтра, 5 октября, состоится матч 7-го тура Серии А "Дженоа" - "Милан". Начало - в 21:45 (мск).

"Милан" занимает 16 место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

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