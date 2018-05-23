Наставник "Монако" Жардим определился со своим будущим

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим определился со своим будущим.

"У нас доверительные отношения с президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым. Мы будем продолжать двигаться вперёд и развивать проект "Монако" - приводит слова португальского специалиста L’Equipe.

Жардим возглавляет "Монако" с 2014 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Челси".

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