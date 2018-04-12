Наставник "Наполи" готов возглавить клуб АПЛ

Новым главным тренером "Челси" может стать наставник "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский специалист заинтересовался предложением англичан и готов возглавить "аристократов" летом.

На посту наставника "Челси" Сарри может сменить своего соотечественника Антонио Конте, который будет уволен вследствие провальных результатов в этом сезоне.

Чтобы заполучить Сарри "Челси" придется заплатить за него отступные в размере восьми миллионов евро.

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