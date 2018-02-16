Наставник "Ниццы": "Я знал, что "Локомотив" надо опасаться"



Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива"(2:3) в первом матче 1/16 Лиги Европы.

"В первом тайме мы могли забить еще больше голов, имели хорошие моменты, но я знал, что эту команду надо опасаться. Кроме того, пенальти за минуту до перерыва выбил нас из колеи, как и красная карточка. Думаю, что в ответном матче будет нелегко, но надеемся на лучшее. Было очень много тактических ошибок, а они не прощаются. «Локомотив» хорошо играл в центре поля, этот соперник очень сильный, мы не смогли перебороть то волнение, которое было. Против "Локомотива" нужно играть очень спокойно, а мы допускали много ошибок, но это спорт. Отойти от поражения тяжело, но у нас есть время, мы поработаем над своими ошибками", – приводят слова Фавра российские СМИ.

Ответный матч "Локомотив" - "Ницца" состоится 22 февраля.

Не пропустите: Хет-трик Фернандеша против дубля Балотелли: великолепный камбэк "Локомотива" в Ницце. | http://soccernews.ru