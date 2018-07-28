Наставник "Оренбурга": "Достойно смотрелись в матче со "Спартаком"

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Наставник "Оренбурга": "Достойно смотрелись в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился мыслями после матча первого тура РПЛ против "Спартака".

"Матч был хорошим и динамичным. Нам не хватало остроты, мы пропустили нелепый гол. Но не дали ничего создать сопернику, кроме дальних ударов, зная, что "Спартак" является бьющей командой. Наверное, не хватило кадровых ресурсов. Однако в целом мы достойно смотрелись в этом матче" - сказал Федотов.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" - "Оренбург". | http://soccernews.ru

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