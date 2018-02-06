Наставник "Паберборна": "Чтобы пройти "Баварию", нам понадобится очень хороший день"

Теги бавария мюнхенпадерборн

Наставник "Паберборна": "Чтобы пройти "Баварию", нам понадобится очень хороший день"Главный тренер "Падерборна" Штеффен Баумгарт рассказал о настрое команды на матч 1/4 финала Кубка Германии с "Баварией".

Встреча пройдет сегодня, 6 февраля.

"Мы не собираемся уходить в оборону всей командой в надежде дотянуть до серии пенальти. Хотим агрессивно прессинговать, играть в смелый футбол.

Чтобы пройти "Баварию", нам понадобится очень хороший день", – сказал Баумгарт.  | http://soccernews.ru

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