Наставник "Паберборна": "Чтобы пройти "Баварию", нам понадобится очень хороший день"

Главный тренер "Падерборна" Штеффен Баумгарт рассказал о настрое команды на матч 1/4 финала Кубка Германии с "Баварией".

Встреча пройдет сегодня, 6 февраля.

"Мы не собираемся уходить в оборону всей командой в надежде дотянуть до серии пенальти. Хотим агрессивно прессинговать, играть в смелый футбол.

Чтобы пройти "Баварию", нам понадобится очень хороший день", – сказал Баумгарт. | http://soccernews.ru