Наставник ПАОКа: "Приехали не просто защищаться, а побеждать"
Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу рассказал о настрое своей команды перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против московского "Спартака".
"Мы приехали в Москву, чтобы делать свою работу - победить. Мы отлично знаем свои сильные стороны. Впрочем, играем против такого же сильного соперника... Для меня и команды это важный матч, это же Лига Чемпионов! Мы здесь не просто чтобы защищаться и выйти в следующий этап - хотим именно победить", - цитирует наставника греческого клуба СЭ.
Напомним, ровно 10 лет назад киевское "Динамо" уничтожило "Спартак" в Москве. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Символическая сборная 3-го тура РФПЛ
-
Выжить в турецком аду: "Бенфика" едет в гости к "Фенербахче"
-
Отступать некуда, позади Лига Европы: "Спартак" сразится с ПАОКом за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов
-
Путь к Лиге Чемпионов: киевское "Динамо" принимает "Славию"
-
Лига Чемпионов с белорусским акцентом: БАТЭ сыграет с "Карабахом"
Лента новостей
-
Тренер "Ромы" мог возглавить "Зенит"
-
Фанат испортил важный документ ради автографа Дзюбы
-
"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение о продаже Пьянича
-
Знаменитый фанат "Спартака" рассказал, как команде нужно сыграть с ПАОКом
-
Бывший лидер ЦСКА перейдет в ПАОК
-
Бизяк прокомментировал свой переход в "Уфу"
-
"Ницца" намерена перехватить трансферную цель "Локомотива"
-
"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи
-
Флаг "Краснодара" побывал в космосе
-
Легенда "Арсенала" критически отозвался о работе Эмери
-
3
"Атлетико" пытался подписать защитника "Тоттенхэма"
-
1
"Севилья" озвучила стоимость Бен-Йеддера
-
Уткин раскритиковал "Динамо" за "дело Ташаева"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для ключевого футболиста
-
Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва
-
"Леганес" арендовал игрока "Реала"
-
1
ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу
-
"Уфа" усилилась словенским форвардом
-
На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков
-
3
Экс-игрок минского "Динамо": "Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ"