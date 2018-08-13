Наставник ПАОКа: "Приехали не просто защищаться, а побеждать"

Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу рассказал о настрое своей команды перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против московского "Спартака".

"Мы приехали в Москву, чтобы делать свою работу - победить. Мы отлично знаем свои сильные стороны. Впрочем, играем против такого же сильного соперника... Для меня и команды это важный матч, это же Лига Чемпионов! Мы здесь не просто чтобы защищаться и выйти в следующий этап - хотим именно победить", - цитирует наставника греческого клуба СЭ.

Напомним, ровно 10 лет назад киевское "Динамо" уничтожило "Спартак" в Москве. | soccernews.ru