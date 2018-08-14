Наставник ПАОКа: "Я сказал позавчера, что мы приехали побеждать и мы победили"

Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал победу своей команды в двухраундовом противостоянии с московским "Спартаком" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Я сказал позавчера, что мы приехали побеждать и мы победили. У нас было много возможностей забить, но сделать это не получилось. Мы придерживались своей тактики, но под сильным давлением соперника были вынуждены отойти назад и сдерживать натиск. Я доволен тем, как кончился матч. Главное - что мы прошли дальше.

Мы не смогли много шансов использовать, но прошли дальше. Давление на наши ворота было сильным, в частности со стороны Жиго. Повторю, главное - победа", - цитирует 49-летнего специалиста Спорт24.

Напомним, "Спартак" и ПАОК завершили свой матч без голов. | soccernews.ru