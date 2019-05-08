Наставник "Порту" Консейсау может возглавить "Интер"

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Наставник "Порту" Консейсау может возглавить "Интер"

"Атлетико" намерен найти потенциальную замену главному тренеру команды Диего Симеоне, пишет A Bola.

По информации издания, в список претендентов вошел наставник "Порту" Сержиу Консейсау, который будет приглашен, если команду покинет 44-летний аргентинец. Симеоне предложили возглавить "Интер".

Ранее аргентинский специалист возглавлял "Брагу", "Виторию Гимарайнш" и "Нант", а с "Порту" работает с 2017 года.

Симеоне возглавляет мадридский клуб с 2011 года. В середине февраля этого года стало известно, что специалист продлил контракт с "Атлетико" до 2022 года.

А еще: Симеоне: "Атлетико" будет бороться за Ла Лигу до последнего вздоха"| http://soccernews.ru
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