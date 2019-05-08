Наставник "Порту" Консейсау может возглавить "Интер"
"Атлетико" намерен найти потенциальную замену главному тренеру команды Диего Симеоне, пишет A Bola.
По информации издания, в список претендентов вошел наставник "Порту" Сержиу Консейсау, который будет приглашен, если команду покинет 44-летний аргентинец. Симеоне предложили возглавить "Интер".
Ранее аргентинский специалист возглавлял "Брагу", "Виторию Гимарайнш" и "Нант", а с "Порту" работает с 2017 года.
Симеоне возглавляет мадридский клуб с 2011 года. В середине февраля этого года стало известно, что специалист продлил контракт с "Атлетико" до 2022 года.
А еще: Симеоне: "Атлетико" будет бороться за Ла Лигу до последнего вздоха"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30