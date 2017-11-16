Наставник "Порту": "Надеюсь, что Касильяса позовут в сборную Испании"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау считает, что голкипер клуба Икер Касильяс заслуживает вызова в сборную Испании.

"Когда Касильяс вернется в основу, надеюсь, Лопетеги пригласит его в сборную", - цитирует AS Сержиу Консейсау.

36-летний Касильяс провел за сборную Испании 167 матчей. Впрочем в последний раз кипер вызывался в национальную команду на Евро-2016.

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