Наставник "Порту" назвал причины поражения от "Ливерпуля"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"В начале матча команды играли на равных. Отавио даже мог забить в первые двадцать минут, а затем мы потеряли мяч и пропустили. В той атаке мы допустили ещё ряд ошибок - это непозволительная роскошь, особенно если играешь с такой мощной командой, как "Ливерпуль". Постарались ответить на пропущенный гол, но получили второй, потому как играли слишком пассивно. Здесь наше положение стало уже незавидным" - цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Порту" дома проиграл "Ливерпулю" со счётом 0:5. Ответный матч состоится 6 марта на "Энфилде".

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