Наставник "Порту" рассказал, за счет чего его команда может обойти "Ливерпуль"

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем".

"Знаем, что нам противостоит замечательная команда, но я из недели в неделю вижу, что "Порту" тоже находится на топ-уровне. Встречаются две команды с богатой историей, и обе уверены, что способны пройти в следующий раунд.

У "Ливерпуля" вторая по силе атака в АПЛ. Кроме того, это достаточно стабильная команда. Конечно, у наших соперников, как и у любых других, есть свои слабые места, и мы будем пытаться их использовать. У нас есть стратегия, и мы постараемся быть верными своему стилю" - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

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