Наставник Португалии Сантуш поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Хорватией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу предстоящего матча Лиги наций с Хорватией.

"В последние годы Хорватия является одной из сильнейших команд Европы. Они легко выходят в десятку лучших и занимали второе место на чемпионате мира. Мы должны выложиться на полную. Это не товарищеский матч. Португалия должна играть на высшем уровне. В команде будут изменения", - передает слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

Игра Хорватия - Португалия состоится 17 ноября.

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