Наставник ПСЖ Эмери ни разу не доходил со своими клубами дальше 1/8 финала ЛЧ

В 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет с "Реалом".

Стоит отметить, что главный тренер парижского клуба Унаи Эмери еще ни разу не проходил в этом турнире дальше стадии 1/8 финала.

В сезоне 2010/11 Эмери во главе "Валенсии" проиграл в 1/8 финала "Шальке" (1:1 и 1:3).

В сезонах 2011/12, 2012/13 и 2015/16 он не сумел выйти из группы с "Валенсией", "Спартаком" и "Севильей".

А в минувшем сезоне уже с ПСЖ проиграл "Барселоне" (4:0 и 1:6).

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