Наставник "РБ Лейпциг" исключил уход Кейта в январе

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль опроверг информацию о том, что клуб изменил свою позицию по полузащитнику Наби Кейта и готов отпустить его в "Ливерпуль" в январе.

"На данный момент ничего не изменилось. У нас нет причин отпускать Кейта до летнего трансферного окна. Он сыграет с "Шальке" на этих выходных. Это единственное, что меня беспокоит. Думаю, Наби хочет доиграть этот сезон в "РБ Лейпциг", чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Думаю, до конца сезона он будет выкладываться на сто процентов" - приводит слова Хазенхюттля Sky Sports.

Тем не менее, СМИ продолжают утверждать, что "быков" заставит передумать дополнительная компенсация в размере 15-20 миллионов евро. | http://soccernews.ru