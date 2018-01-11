Наставник "РБ Лейпциг" исключил уход Кейта в январе

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Наставник "РБ Лейпциг" исключил уход Кейта в январе

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль опроверг информацию о том, что клуб изменил свою позицию по полузащитнику Наби Кейта и готов отпустить его в "Ливерпуль" в январе.

"На данный момент ничего не изменилось. У нас нет причин отпускать Кейта до летнего трансферного окна. Он сыграет с "Шальке" на этих выходных. Это единственное, что меня беспокоит. Думаю, Наби хочет доиграть этот сезон в "РБ Лейпциг", чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Думаю, до конца сезона он будет выкладываться на сто процентов" - приводит слова Хазенхюттля Sky Sports.

Тем не менее, СМИ продолжают утверждать, что "быков" заставит передумать дополнительная компенсация в размере 15-20 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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