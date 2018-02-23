Наставник "РБ Лейпциг" прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала ЛЕ для своей команды

Главный тренер немецкого "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для своей команды.

"В 1/8 финала не бывает легкого жребия. Это очень хороший соперник, в составе которого - много классных игроков. "Зенит" - это настоящий вызов для нас, к которому нам не терпится начать подготовку", - цитирует 50-летнего специалиста официальный сайт его клуба.

Не пропустите: итоги жеребьевки 1/8 финала ЛЕ. | soccernews.ru