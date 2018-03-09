Наставник "РБ Лейпциг" прокомментировал победу над "Зенитом"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль дал комментарии после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита".

"Мы провели хорошую игру. В первом тайме у нас было несколько моментов, например, удар Форсберга в штангу. Мы хорошо оборонялись. В перерыве мы поговорили, после чего увеличили давление. Вернер прекрасно сыграл в эпизоде с первым голом. Мог он и забивать сразу после него, это придало бы ему дополнительной уверенности. В итоге нам не хватило пяти минут, чтобы поехать с прекрасным счётом в Петербург. Но не нужно огорчаться, у нас есть все шансы, чтобы пройти в следующий раунд" - сказал Хазенхюттль.

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