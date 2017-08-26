Наставник "Реал Сосьедада" назвал "Зенит" главным соперником в группе Лиги Европы

Наставник "Реал Сосьедада" Эусебио Сакристан прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

"Мне еще предстоит получше изучить соперников по группе. "Зенит" - очень сильная команда, которая станет нашим главным соперником. "Русенборг" и "Вардар" в квалификации выбили из турнира "Аякс" и "Фенербахче" соответственно. С ними также будут сложные матчи" - приводит слова Сакристана El Diario Vasco.

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