Наставник "Реала Сосьедад": "У команды есть необходимый для победы над "Реалом" потенциал"

Главный тренер "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Эусебио Сакристан высказался о предстоящем матче своей команды против мадридского "Реала".

"Реал" привык доминировать во многих аспектах игры, и его трудно остановить. Мы хотим помешать им создавать моменты у наших ворот. Завтра увидим, кто наработает на победу. Обычно они обыгрывают соперников. Мы ясно знаем, что нам нужно сделать для того, чтобы обыграть их. Мы должны улучшить нашу игру. Мы настроены позитивно, мы убеждены в том, что сможем обыграть "Реал". У нас есть хороший потенциал для победы, но это будет сделать очень трудно ", - цитирует наставника "бело-голубых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан верит в свою команду даже без Роналду. | soccernews.ru