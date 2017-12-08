Наставник "Реала Сосьедад": "Зенит" показал себя очень эффективной командой"

Главный тренер "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Эусебио Сакристан прокомментировал поражение своей команды в заключительном матче группового этапа Лиги Европы от питерского "Зенита".

"В первом тайме мы делали все как надо - контролировали мяч, доминировали. Но "Зенит" показал себя очень эффективной командой. Он здорово использовал свои моменты как в первой, так и во второй игре и наказал нас", - цитирует наставника королевского клуба Чемпионат.

Напомним, "Зенит" выиграл у "Реала Сосьедад" со счетом 3:1. | soccernews.ru