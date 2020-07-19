Наставник "Реала" Зидан заявил, что не считает себя особенным
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сказал, что не считает себя особенным.
Напомним, "сливочные" досрочно оформили чемпионство Испании по итогам текущего сезона.
"Я не чувствую себя особенным. Мне повезло, что я могу тренировать таких игроков. Я наслаждаюсь каждым днем, так как однажды это закончится, как это уже бывало, но на этот раз по-настоящему.
Никто не знает, что случится в будущем. Никогда не говорю о следующем сезоне. У меня есть контракт. я счастлив", - цитирует Зидана Goal.com.
Контракт французского специалиста с "Реалом" рассчитан до 2022 года.
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