Наставник "Ред Булл Зальцбург": "В матче с "Марселем" мы заслуживали большего"

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Наставник "Ред Булл Зальцбург": "В матче с "Марселем" мы заслуживали большего"

Главный тренер "Ред Булл Зальцбург" Марко Розе дал комментарии после первого полуфинального матча Лиги Европы против "Марселя".

"Мы расстроены. Думаю, мы заслуживали большего. Но у нас нет выбора - уже думаем об ответном матче" - цитирует Розе BBC.

Напомним, что "Марсель" обыграл "Ред Булл Зальцбург" со счётом 2:0. Ответная встреча состоится 3 мая.

Не пропустите видеообзор матча "Марсель" - "Ред Булл Зальцбург". | http://soccernews.ru

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