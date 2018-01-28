Наставник "Ривер Плейта": "Дриусси должен играть в более сильном чемпионате"

Главный тренер аргентинского "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо высказался о переходе бывшего форварда своей команды Себастьяна Дриусси в питерский "Зенит".

"Я не собираюсь недооценивать чемпионат России, но у меня складывалось впечатление, что Дриусси должен играть в более сильной лиге. Я говорил ему, что его потенциал позволяет это. Я не был против переезда в Россию, просто делился своим мнением", - цитирует 42-летнего специалиста TyC Sports.

Напомним, Кришито покинул сбор "Зенита". | soccernews.ru