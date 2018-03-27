Наставник "Ромы" поделился ожиданиями от противостояния с "Барселоной"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо высказался в преддверии противостояния с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы должны остановить всю "Барселону", а не одного футболиста. Хотя за каталонцев выступает лучший игрок мира, поэтому мы, очевидно, должны обратить на него особое внимание. Болельщикам я бы сказал следующее - "Рома" может это сделать. Мы должны уважать "Барселону", но не бояться её" - цитирует Ди Франческо Football Italia.

Напомним, что первый матч между "Барселоной" и "Ромой" состоится 4 апреля на "Камп Ноу", а ответный - 10 апреля на "Стадио Олимпико".

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