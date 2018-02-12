Наставник "Ромы" похвалил Ундера

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо доволен игрой форварда Дженгиза Ундера в последних матчах.

Напомним, что в воскресном поединке против "Беневенто" 20-летний турок оформил дубль и сделал голевую передачу.

"Дженгиз отлично поработал, он очень уверенно себя чувствует в моральном плане, хотя ему всего 20 лет. Ундер приехал из другой страны, из другой культуры, в том числе футбольной, и нам нужно быть терпеливыми. Он может стать лидером, но ему необходимо прогрессировать. Дженгиз тренируется дополнительно, и мне это нравится. Мне нужны игроки, которые готовы взять на себя ответственность" - приводит слова Ди Франческо официальный сайт "волков".

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