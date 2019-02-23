Наставник "Ростова" Карпин неожиданно сменил профессию
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поучаствовал в клубной акции и стал водителем автобуса, сообщает официальный твиттер клуба.
Карпин водил клубный автобус по улицам Ростова-на-Дону и раздавал болельщикам бесплатные билеты на ответный матч 1/4 финала Кубка России против "Краснодара", который состоится 24 февраля.
"Спасибо большое. Все, поехали на базу готовиться к игре. Всех ждем на стадионе", - сказал Карпин.
Напомним, что в первом матче "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 2:2.
После 17 туров "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10