Наставник "Ростова" Карпин неожиданно сменил профессию

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поучаствовал в клубной акции и стал водителем автобуса, сообщает официальный твиттер клуба.

Карпин водил клубный автобус по улицам Ростова-на-Дону и раздавал болельщикам бесплатные билеты на ответный матч 1/4 финала Кубка России против "Краснодара", который состоится 24 февраля.

"Спасибо большое. Все, поехали на базу готовиться к игре. Всех ждем на стадионе", - сказал Карпин.

Напомним, что в первом матче "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 2:2.

После 17 туров "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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