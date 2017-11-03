Наставник "Русенборга": "Мы сами виноваты в том, что упустили победу"

Главный тренер "Русенборга" Коре Ингебритсен считает, что его команда должна была добывать победу в матче Лиги Европы с "Зенитом" (1:1).

Напомним, что россияне сравняли счет уже перед финальным свистком.

"Тяжело смириться с этим результатом. В футболе часто наказывают за ошибки, каждый может ошибиться. Мы сами виноваты в том, что упустили победу. Игрок "Зенита" был совсем один в тот момент, когда сравнивал счет", - сказал он. | http://soccernews.ru