Наставник "Русенборга": "Проиграли "Зениту" из-за очень раннего гола"



Главный тренер "Русенборга" Коре Ингебригтсен прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Проиграли из-за очень раннего гола. После него было сложно влиться в игру. После второго мяча стало еще сложнее. Мы сами дали возможность Ригони забить два гола. Он хороший игрок, но это наша вина. Быстрый гол – это всегда плохо. В принципе, мы смогли выполнить тот план, который у нас был в первом тайме. Мы сыграли так, как планировали, у нас было много шансов", – приводят слова Ингебригтсена российские СМИ.

Напомним, что первый мяч в этой встрече был забит уже на 59-й минуте. Отличился хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони, который в итоге сделал хет-трик.

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