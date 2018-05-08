Наставник Саудовской Аравии: "Мы нацелены на первую игру с Россией"

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци рассказал о настрое на первый матч ЧМ-2018 против России.

По его словам, команда серьезно готовится к старту турнира.

"Мы начали сбор в январе, затем в феврале был еще один сбор в Марбелье. Последний у нас будет в Швейцарии. Мы нацелены на первую игру с Россией. Для этого много работаем. Еще есть время для подготовки к чемпионату мира. Мы начали 25 апреля, и у нас почти два месяца перед турниром, поэтому мы очень довольны", - сказал он.

Читайте: Ролан Гусев: "Россия обязана обыгрывать такие команды, как сборные Египта и Саудовской Аравии" | http://soccernews.ru