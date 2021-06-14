Наставник сборной Англии прокомментировал успех команды в стартовом матче Евро-2020

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Наставник сборной Англии прокомментировал успех команды в стартовом матче Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре своей команды в матче 1-го тура группового этапа матча Евро-2020 с Хорватией (1:0).

"Наши футболисты сумели совладать с давлением в этом сложном и важном матче. Они быстро вошли в игру, несмотря на жаркую погоду, и действовали отлично на протяжении всех 90 минут. 

Мы контролировали ход матча большую часть времени и не дали сопернику создать много моментов. Мы сумели оказывать постоянное давление на полузащитников сборной Хорватии, ограничив им возможности для комбинационной игры. Это был один из тех матчей, когда каждый футболист сыграл отлично", - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

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