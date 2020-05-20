Наставник сборной Аргентины высказался о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в "Барселону"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес может перейти в "Барселону".

"Если Лаутаро сможет играть с таким партнером по команде, как Месси, это будет лучше для сборной Аргентины. Думаю, что в "Барселоне" он сможет быть основным нападающим и добиться успеха в клубе", - приводит слова Скалони RTVE.

Ранее сообщалось, что "Интер" требует за 22-летнего Мартинеса 111 миллионов евро либо 90 миллионов и еще одного игрока.

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