Наставник сборной Аргентины высказался о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в "Барселону"

3 Теги интер миланлаутаро мартинеслионель скалонибарселона

Наставник сборной Аргентины высказался о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в "Барселону"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес может перейти в "Барселону".

"Если Лаутаро сможет играть с таким партнером по команде, как Месси, это будет лучше для сборной Аргентины. Думаю, что в "Барселоне" он сможет быть основным нападающим и добиться успеха в клубе", - приводит слова Скалони RTVE.

Ранее сообщалось, что "Интер" требует за 22-летнего Мартинеса 111 миллионов евро либо 90 миллионов и еще одного игрока.

Не пропустите: "Интер" отказался включать Рафинью в сделку по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Да.. Как я и говорил... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А как они сыграются?Лаутаро - болид Сетьена,а Лео трактор метровый!Ха-ха!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Куда денут Брэтуэйта?Ха-ха!На голову Лео посадят?

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