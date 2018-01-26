Наставник сборной Армении: "Арсенал" больше подходит Мхитаряну, чем "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер сборной Армении Артур Петросян считает, что Генрих Мхитарян поступил верно, перейдя из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал".

"Мы рады, что Мхитарян ушел из "Манчестер Юнайтед". Стиль его игры лучше подходит "Арсеналу". Думаю, что у Генриха были проблемы с Моуринью. Верю, что с Венгером у него все будет по-другому. На него не будет такое большое давление в плане игры в защите.

Венгер играет в другой футбол. Мхитарян является одним из лучших ассистентов Премьер-лиге, а в "Арсенале" он станет еще сильнее. Мне не нравилось, что Мхитарян не играл в "Манчестер Юнайтед", так что теперь я доволен", - приводит слова Петросяна The Telegraph.

В этом сезоне 29-летний Мхитарян провел за "Манчестер Юнайтед" 22 матча, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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