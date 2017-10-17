Наставник сборной Бельгии объяснил, почему не вызывает Наингголана

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Наставник сборной Бельгии объяснил, почему не вызывает Наингголана

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, почему не вызывает в расположение национальной команды полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана.

"Я не вызываю Наингголана в сборную по футбольным мотивам, но я не буду приглашать его из-за давления, исходящего извне. Было бы совершенно неправильно для команды, если бы тренер выбирал игроков под давлением внешнего мира. Это означало бы, что я не выполняю свою работу должным образом. Это может повредить как команде, так и болельщикам. Тем не менее, я помню, что Наингголан один из тех 50–55 игроков, за которыми я постоянно слежу" - цитирует Мартинеса Calciomercato.

Ранее СМИ сообщали, что наставник сборной Бельгии не вызывает Наингголана из-за личного конфликта.

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