Наставник сборной Бельгии прокомментировал травму Азара

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал травму вингера Эдена Азара, полученную им в товарищеском матче с Коста-Рикой.

"Азар в порядке. У него были тяжёлые ноги в конце матча, последовал удар, но беспокоиться не о чем" - сказал наставник "красных дьяволов".

Напомним, что сборная Бельгии стартует на Чемпионате Мира 18 июня матчем против Панамы.

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